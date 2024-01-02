Gökhan Çıra kaza geçirdi!

Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile 2 kez evlenip boşanan eski futbolcu Gökhan Çıra feci bir trafik kazası geçirdi. Kazada milyonluk aracı kullanılamaz hale gelirken eski futbolcu da küçük sıyrıklarla kazadan yaralı kurtuldu. Gökhan Çıra kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. İşte o kareler...HAFİF YARALANDIDireksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan Çıra, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı."İLK DEFA KAZA YAPTIM"Instagram hesabından kaza sonrası çektiği bir fotoğrafı yayınlayan Çıra, "Beterin beteri var derler. Allah'a çok şükür ufak tefek sıyrıklarla atlattık gözü olanın gözü çıksın bugün şunu anladım.1 saniye sonra ne olacağından kimsenin haberi yok. film şeridi gibi her şey gözümün önünden geçti. İlk defa kaza yaptım" dedi.Sevenlerinden çokça gelen mesajların ardından bir paylaşım daha yapan ünlü isim, "Sevgili arkadaşlar, geçirmiş olduğum trafik kazasını çok şükür ki ucuz atlattım. Sizleri de merakta bırakmamak adına genel cevap vermek istedim.Ufak tefek sıyrıklar haricinde genel sağlık durumu gayet iyi. Tedbir amaçlı hastanede müşahede altındayım" ifadelerini kullandı.Çıra, hastanedeki kontrollerin ardından taburcu oldu.