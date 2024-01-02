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Aşkın Nur Yengi konserinde sürpriz!

Yılbaşında Kıbrıs'ta sahneye çıkan Aşkın Nur Yengi'nin çok özel ve sürpriz bir konuğu vardı. Ünlü şarkıcının eski eşi, 17 yaşındaki kızı Nazlı'nın babası ve hayat arkadaşı Haluk Bilginer, sahnede okuduğu usta sanatçı Cem Karaca şarkısıyla alkış aldı.

Ekleme: 2.01.2024 - 01:35 Güncelleme: 2.01.2024 - 01:37 / Editör: Ozge Selin
Haluk Bilginer ile Zuhal Olcay, 2004 yılında boşanmıştı. Ayrılık nedeni olarak o dönem Bilginer ile Aşkın Nur Yengi'nin adlarının aşk dedikodularına karışması gösterilmişti.

2006'da dünyaevine giren, aynı yıl Nazlı'nın doğumuyla ilk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan 69 yaşındaki oyuncu ile 53 yaşındaki şarkıcı, 2012'de evliliklerini sonlandırmıştı.

KIBRIS'TA ÇOK ÖZEL KONUK

Aşkın Nur Yengi, yeni yılı klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici ile yavru vatan Kıbrıs'ta karşıladı. Girne'deki Lord's Palace Hotel'de müzikseverlerle buluşan sanatçının sahnede özel bir konuğu vardı.

Aşkın Nur Yengi konserinde sürpriz!

HALUK BİLGİNER'E ALKIŞ

Aşkın Nur Yengi'nin 2018 yılında barıştığı Haluk Bilginer'in sahneye çıkmasıyla alkış tufanı koptu. Sahnede iki Cem Karaca şarkısı okuyan Haluk Bilginer, seyircilerin 'bir daha' demesi üzerine yeniden sahneye çıktı ve üçüncü kez şarkıyı seslendirdi.

Aşkın Nur Yengi konserinde sürpriz!

"2023'TE KÖTÜ ANILARIMIZ VAR"

Sahne öncesi basın mensuplarının karşısına geçen Aşkın Nur Yengi, 2023 yılını değerlendirdi.

Aşkın Nur Yengi konserinde sürpriz!

2023 çok iyi geçmedi hepimiz için, kötü anılarımız var. İnşallah 2024 ülkemiz ve tüm dünya için muhteşem olsun. Aynı zamanda sağlıklı ve barış içinde geçen bir yıl olsun.

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