Tanyeli yaşadığı hastalık sürecini anlattı

8 aydır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, yaşadığı süreci anlattı. Tanyeli, ruhsal durumunu "‘Ben bu gökyüzünü çok seviyorum. Onları daha uzun süre görebilecek miyim? diye düşündüm" sözleriyle özetledi.

8 aydır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, yaşadığı süreci 'Aramızda Kalmasın' programına anlattı.



Tanyeli, 'Dostlarımdan büyük destek gördüm' diyen Tanyeli, Küba tedavisinin maliyetli geçtiğini söyledi. Maliyetin 36 bin doları geçtiğini ifade eden Tanyeli, yanında olan Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Ebru Gündeş, Zara, Haluk Levent ve Kenan Doğulu'ya teşekkür etti.



Tedavi gördüğü hastanedeki masraflarının 2 milyon TL'yi bulduğunu belirten ünlü sanatçı, ruhsal durumunu ise 'Ben bu gökyüzünü çok seviyorum. Onları daha uzun süre görebilecek miyim? diye düşündüm' sözleriyle özetledi. Önümüzdeki günlerde panktreas ameliyatı olacak olan Tanyeli, 'Ailecek doğum günümü kutlayacağız. Benim için 2.doğum olacak.' ifadelerini kullandı.