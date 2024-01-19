Serkay Tütüncü isyan etti!

Survivor yarışmasında adını duyuran daha sonra bir çok dizide yer alan oyuncu Serkay Tütüncü, sosyal medya hesabından cadde üzerine bağlanmış köpeklerle ilgili paylaşımda bulundu. Tütüncü, 'Sürekli sağa sola bağlanmış köpekler görüyorum. Gezdiren kişi diğer köpekleri almaya gitmiştir, apartmana hepsiyle girmemek için bağlıyordur diye düşündüm ama durum hiç öyle değil. Bazen spora gidip geliyorum. Bir saattir aynı yerde bekleyen köpekler var.' ifadelerini kullandı.Serkay Tütüncü sokakta bağlanmış vaziyette duran bir başka köpeği paylaşarak, 'Cidden sinirlenmeye başladım bu işe. Mesela şu köpek 1.5 saat orada durdu dün ve titriyordu hava soğuk olduğu için' dedi.2 saat arayla bir başka köpeği aynı yerde bağlı olarak gördüğünü belirten Tütüncü, 'Spordan döndüğümde de oradaydı (2 saat). Aşırı işlek bir cadde. Biri çözüp götürse mesela?' diyerek tepkisini dile getirdi.