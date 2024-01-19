Selda Bağcan'a dolandırıcılık şoku!

Selda Bağcan, telefonda kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların kurbanı oluyordu. Üçüncü kez benzer bir olay yaşayan 75 yaşındaki sanatçı, "Bankada ne kadar param olduğunu söylemiş bulundum. Hesap numaralarımı değiştirdim" dedi.

Selda Bağcan, geçtiğimiz gün telefonla kendisini arayan kişiler tarafından dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu açıkladı.



"BU DEFA DAHA OGANİZE OLMUŞLARDI"



Usta sanatçı, bu tarz bir olayın üçüncü kez başına geldiğini söyledi: Bu defa daha organize olmuşlardı. İlkinde alışverişteydim. Telefon geldi, ‘Sivas valisinin özel kaleminden arıyorum’ dedi. Tekerlekli sandalye alacaklarmış, para istedi. Sonra Sivas valisi yerine Kayseri valisi olarak konuşmasına devam edince anladım. İkincisinde konsere gidiyorduk. Bir numara aradı, ‘Telefonunuz terörle alakalı bir dosyada bulunmuş’ dedi. ‘Bak canım, ben sanatçıyım. Telefonum herkeste bulunabilir. Seni ihbar etmeden kapat telefonu’ deyince kapattı.



"DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ ADIMIN BÖYLE ANILDIĞINI?"



Son yaşadığı olayda çok korktuğunu belirten Selda Bağcan, "9 Ocak günü telefon geldi. Sekreter olduğunu söyleyen birisi, beni şefine bağladı. Karakoldan arıyormuş gibiydiler. Şef öyle sert bir tarzda konuşuyordu ki gerçekten polis zannettim. ‘Adınıza 16 banka hesabı açılmış ve yurt dışına kara para yolluyorlarmış’ dedidolkand. Bunu duyunca korktum. Çok organize olmuşlardı. Soru sormaya başladı ve ‘Memleket bizim neyimiz?’ dedi. Ben de ‘Anamız’ dedim. Gündemde bu kadar kara para aklama olayı dönerken, düşünebiliyor musunuz Selda Bağcan’ın da adının böyle anıldığını? Ödüm patladı, çok korktum" ifadelerini kullandı.



"AZ KALDIN BENİ DE KANDIRACAKLARDI"



Telefondaki kişi, kuyumcu soygununda kimliğimi bulduklarını söyledi. Altınların yarısını da evime getirmişler. ‘Kimse Selda Bağcan kimliğini görüp de kuyumcu soyduğuna inanmaz’ dedim. Konuşmanın sonuna doğru dolandırıcı olduklarını anladım. Bankada ne kadar param olduğunu söylemiş bulundum. Hesap numaralarımı değiştirdim. Az daha beni de faka bastırıyorlardı, az kalsın beni de kandıracaklardı.