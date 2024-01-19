Pelin Karahan, çocuklarıyla alışverişte!

Kanal D'de beş sezon süren 'Kavak Yelleri' dizisiyle hafızalarda yer eden; 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Bir Zamanlar Kıbrıs' gibi başarılı yapımlarda rol alan Pelin Karahan, çocukları Ali Demir ve Eyüp Can ile Akmerkez'de sömestr alışverişine çıktı.

Bu hafta sonu okulların ara yıl tatiline girmesiyle mini bir tatil planı yapan Pelin Karahan, Akmerkez'de görüntülendi. Çocuklarıyla mağazaları gezen 39 yaşındaki oyuncu, “Kartalkaya’ya tatile gideceğiz. Küçük bir tatil planımız var” dedi."TİYATRO AŞKLA YAPILIYOR"‘Şaşırt Beni’ adlı oyunla sahnelerde olan ünlü isim, tiyatrolarda kazançların az olduğu yorumu üzerine, "Bütçeler çok çok küçük. Tiyatro aşkla yapılan bir sanat. Keyfi bir o kadar da başka" ifadelerini kullandı."HER ŞEYE YETERİM"İş insanı Bedri Güntay'la evli olan Karahan, dizi projesi için görüşmelerinin olduğunu belirterek, "ki çocukla zorlanacağınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Çocuklar artık büyüdü. Beni zorlayan tarafları yok. Her şeye yeterim. İnsan çalışmak istedikten sonra her şeye zaman ayırabilir” yanıtını verdi.