Oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi!

Rol aldıkları 'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışmalarının ardından 2017 yılında nikâh masasına oturan, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına alan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 18 Ocak 2023 tarihinde ikinci kez anne ve baba olma mutluluğu yaşamıştı.Doğumdan sonra hızlı bir şekilde eski formuna kavuşan Evcen, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımla minik oğlunun doğum gününü kutladı.'İYİ Kİ DOĞDUN KALBİM'Daha önce oğlunun yüzünü emojilerle kapatan ünlü isim, bu kez kural bozdu. İlk kez Kerem'in yüzünü gösteren Evcen, kısa sürede 200 binden fazla beğeni alan gönderisinde şu ifadelere yer verdi:Bir sene önce bugün bir Kerem doğdu ki; çok yaman... Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum... 18.01.2023.'BABASININ ASLANI'Burak Özçivit ise oğlunun doğum gününü, 'Kerem'im bugün bir yaşında. Babasının aslanı. Nice senelere canımın içi' mesajıyla kutladı.'EVDE ÜÇ TANE BURAK ÖZÇİVİT'Sosyal medya kulanıcıları, minik Kerem'in babası Burak Özçivit'e olan benzerliği karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.'Resmen babasının kopyası, maşallah', 'Minik Burak', 'Ee bu Karan'ın aynısı', 'Karan'ın küçüklüğü sandım, evde üç tane Burak Özçivit', 'Karan'ı ve Kerem'i babası doğurmus bence', 'Her çocukta genlerin güzelliği gittikçe artıyor' ve 'Dünyaya bir Burak Özçivit daha gelmiş' şeklindeki yorumlar dikkat çekti.