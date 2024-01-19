Barış Telli kendisinin dublörü oldu!

Ampüte Futbol Milli Takımı’nın yıldızı Barış Telli, Ekin Pandır’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Hayatla Barış' filminde kendisini oynayan Taner Ölmez’e dublörlük yaptı.

Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan ama mücadele etmekten vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış Telli, 23 Şubat'ta vizyona girecek Hayatla Barış filminin çekimleri sırasında sempatik tavırlarıyla neşe kaynağı oldu.Barış Telli’nin gerçek hayat hikayesinden uyarlanan yapımda, Taner Ölmez’in yanı sıra Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu yer alıyor.