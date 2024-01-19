12 yıl sonra ekranlara geri dönüyor

Aksiyon filmlerinin aranılan yüzlerinden olan dünyaca ünlü oyuncu Chuck Norris'ten hayranlarına sevindiren haber geldi."Booker" karakteri ile 2012 yılınd "Cehennem Melekleri 2" filminde rol almış olan Chuck Norris, oyuınculuğa geri döndüğünü resmen açıkladı.'Agent Recon' adlı filmde 'Alastair' karakterini canlandıran ABD'li aktör Chuck Norris, yeni projesini, "Hepinizin bunu görmesi için sabırsızlıkla bekliyorum, bizi izlemeye devam edin." sözleriyle duyurdu.Öte yandan oyuncu Chuck Norris'in mesleğine ara vermesinin nedeni işe eşinin yakalandığı hastalık. Norris'in eşi Gena O'Kelley, 'Romatoid Artrid adı verilen bir hastalığa yakalanmıştı.