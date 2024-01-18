Yeni imajıyla sosyal medyayı salladı!

Uzun zamandır internette yayınlanan bir platforma dizi ve film yapan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, sık sık aldığı kilolarla gündeme geliyordu. Sürekli "Çöktü" yorumlarına maruz kalan Ulusoy, imaj dönüşümüyle olay yarattı.Önceki gün bir galaya katılan Çağatay Ulusoy, geceye damga vurdu. Yakışıklı oyuncuya bir bakan bir daha baktı.Serenay Sarıkaya ile rol aldığı Medcezir ve Hazal Kaya ile birlikte çalıştığı Adını Feriha Koydum projeleriyle büyük bir çıkış yakalayan Ulusoy, sosyal medyada gündem oldu.Yakışıklı oyuncunun son halini gören kadın hayranları, yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Ulusoy'un fanları; "Harika", "Çağatay Ulusoy diye uluyacağım" "Bu adam çöker mi ya?", "Türkiye'nin en yakışıklı oyuncusu" yorumlarında bulundu.