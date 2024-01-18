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İbrahim Çelikkol'dan Birce Akalay paylaşımı!

Başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol sosyal medya hesabından son olarak Kanal D'de yayınlanan 'Bir Derdim Var' dizisinde rol alan Birce Akalay'la fotoğrafını paylaşarak "Bircom' notunu düştü.

Ekleme: 18.01.2024 - 01:42 Güncelleme: 18.01.2024 - 01:50 / Editör: Ozge Selin
Ünü oyuncu İbrahim Çelikkol sosyal medya hesabından son olarak Kanal D'de yayınlanan 'Bir Derdim Var' dizisinde rol alan Birce Akalay'la fotoğrafını 'Bircom' notuyla paylaştı.

'SİZ ARKADAŞINIZA TEMAS ETMEZ MİSİNİZ?'

'Kuş Uçuşu' dizisinin yemeğinde bir araya gelen Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol arasındaki diyalog dikkat çekmişti. Akalay'ın 'O normalin dışında bir adam olduğu için çok bulunmuyor' sözleri karşısında utanan Çelikkol, partnerini omzundan öperek teşekkür etmişti. Akalay, gündem olan görüntüler üzerine yeni bir açıklama yapmıştı.

Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Bir Derdim Var' dizisinde başrol oynayan oyuncu Birce Akalay önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

İbrahim Çelikkol'dan Birce Akalay paylaşımı!

ÖNCE ÜZÜLDÜ, SONRA SEVİNDİ

Bir kafede arkadaşı ile sohbet eden Akalay önce üzüldü, sonra sevindi. Birce Akalay'ın oturduğu kafenin hemen karşısındaki ağaca bir kedi çıkmıştı. Kedinin ağaçtan inememesi ve acı dolu miyavlaması sonrasında oradan geçen vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber vermişti. İtfaiye ekipleri merdiven yardımı ile kediyi kurtararak aşağıya indirmişti.

İbrahim Çelikkol'dan Birce Akalay paylaşımı!

'KIYAMAM NASIL DA KORKMUŞ'

Bu sırada Birce Akalay 'Aşkım benim, kıyamam nasıl da korkmuş' diyerek duygularına hakim olamamıştı. Kediyi kurtaran itfaiye ekiplerine Birce Akalay alkış tutarak karşılık vermişti. Oyuncu o anları telefonuyla çekerek ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmemişti.

İbrahim Çelikkol'dan Birce Akalay paylaşımı!

'KEDİ EVLERİ ALDIM'

Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, 'Güzel bir kurtarma operasyonu oldu, ben de endişe ve heyecanla takip ettim. Çok şükür kedimiz gayet sağlıklı bir şekilde kurtarıldı. Benim de 4 tane kedim ve 1 tane köpeğim var. Yakın zamanda kedi evleri aldım. Evimin yakınına ve bahçeme koyuyorum. Havalar soğuyor. İlgilenmek lazım' demişti.

İbrahim Çelikkol'dan Birce Akalay paylaşımı!

'DİNLENİYORUM ARTIK'

Sözlerine devam eden oyuncu 'Dinleniyorum artık, ailem, arkadaşım akrabam kim varsa hepsiyle rahat rahat görüşebiliyorum artık' açıklamasını yapmıştı.

'BENİM YOLUM SEVGİ'

Muhabirlerin 'TV sektöründe kimseye güvenememe durumu var. Sizin başınıza böyle bir durum geldi mi? Kimseye güvenememe durumunu yaşıyor musunuz?' sorusuna Akalay 'Hayatın her yerinde böyle, bizim sektöre özel bir şey değil ama ben çok rastlamadım. Benim dünyamda başıma böyle bir şey gelmedi ama kişi kendi bilir herkesi, benim yolum sevgi. Gerçi bazen coşup coşup evde kendime kızıyorum ama dediğim gibi kimseye o gözle bakamıyorum ve direniyorum' diyerek cevap vermişti.

İbrahim Çelikkol'dan Birce Akalay paylaşımı!

'BİZİM DOĞALIMIZ O'

Geçtiğimiz günlerde 'Kuş Uçuşu' dizisinin yemeğinde bir araya gelen Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol arasındaki diyalog dikkat çekmiş, Akalay'ın 'O birazcık normalin dışında bir adam olduğu için genel olarak çok bulunmuyor' sözleri karşısında utanan Çelikkol, partnerini omzundan öperek teşekkür etmişti.

Birce Akalay, basın mensuplarının çok konuşulan görüntüleri hatırlatması üzerine, 'Ne garip ya, bizim doğalımız o. Siz arkadaşınıza temas etmez misiniz? Bizimki kardeşlik' karşılığını vemişti.
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