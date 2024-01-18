Büşra Pekin'den 'filtre' uyarısı!

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile ünlenen ve daha sonra birçok projede yer alan Büşra Pekin, geçtiğimiz senelerde 6 ay sıkı bir çalışma yaparak 15 kilo vermişti. Pekin değişimiyle alakalı olarak "Giydiklerim daha çok yakışıyor, mutluyum" demişti.41 yaşındaki ünlü isim, daha sonra magazin dünyasından birçok isim gibi estetik modasına uyup, ameliyat masasına yatmıştı.Yüzündeki değişimle gündeme gelen oyuncunun, son olarak 'jawline' adı verilen çene belirginleştirme operasyonu geçirdiği iddia edilmişti. Bununla da kalmayan Pekin'in yanaklarını da 'Hollywood yanağı' adı verilen teknikle boşaltıp, elmacık kemiklerini de belirginleştirdiği öne sürülmüştü.Yaptırdığı işlemlerle sık sık sosyal medyanın diline düşen Büşra Pekin, son olarak 834 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni pozlarını paylaştı. Ünlü isim, peş peşe yayınladığı karelerine; "Fotoğraflarda filtre kullanılmıştır" mesajını yazdı.Sosyal medya kullanıcıları, oyuncunun kısa sürede 3 binden fazla beğeni alan gönderisine; "Kadın evrim geçirmiş", "Sen kimsin?", "Filtrenin yakıştığı tek kişi", "Gerek var mıydı filtreye?" ve "Estetik harikası mı, makyaj hilesi mi bilemem ama görsellikte geldiği şu durumdan sonra söylenecek tek söz maşallah" gibi yorumlar yapıldı.