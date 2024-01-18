Bülent Ersoy'dan flaş açıklama!

Bülent Ersoy, 'Dünya Güzellerim Masada' programında yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. "Zeki Müren mi büyük, Bülent Ersoy mu?" sorusu üzerine sanatçı, "Rahmetli Zeki Müren çok önemli bir stardı. Sanat ve şov açısından gerçek bir şovmendi. Müzeyyen Senar, bana 'Sen benim yerimi alacaksın' derdi. Zeki Müren de bana 'Japon Çiçeği' derdi. Müzeyyen Senar'ın sözlerini duyunca 'Allah'ım bu Japon'un canına al' demiş benim için. Ben de bunu yanında çalışanlarından duydum" demiş ve eklemişti:Zeki Müren acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama beni kıskançlığından öldü. 36 tane hap kullanıyordu normalde ama öldüğü gün hiç ilaçlarını almamış. Orada da kalp krizi geçirip öldü.BÜLET ERSOY'DAN ÇOK KONUŞULACAK AÇIKLAMALARBület Ersoy, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan 'Demet ve Jess'le Gel Konuşalım' programına konuk oldu. 'Sanat Güneşi' Zeki Müren ile ilgili iddialarını sürdüren Diva, yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.İşte Ersoy'un açıklamalarından satır başları..."HİÇBİR ZAMAN SAYGISIZLIK YAPMADIM"Allah rahmet eylesin. Zeki Bey'ciğim çok kıskançtı. Öldüğü gün haplarını almadı. İntihar etti kestirmeden. Ölüme gittiğini biliyordu, o kararı verdi. İntihar etti yani o, kimse bunun aksini söyleyemez. Zeki Müren'i en son öldüğünde gördüm. Morgdaydı. Çıkarttırdım morgdan. İki yanağını okşadım, 'Abi bana hakkını helal et' dedim. Ben ona hiçbir zaman saygısızlık yapmadım, terbiyesizlik yapmadım."Ailesi bir şeyler konuşuyormuş şimdi, 'Zeki Müren kimseyi kıskanmazdı' diyorlarmış. Beni kıskanırdı. Başkalarını da kıskanırdı. Rahmetlinin cenazesine de gittim. Cenazesinin başında oturdum, konuştum onunla. 'Ben de geleceğim' dedim. Duasına gittim Zeki Müren'in, beni almadılar içeri. 'Zeki Bey sizi hiç sevmezdi. O yüzden duasında bulunmanız yersiz' dediler. 'O beni sevmeyebilir ama ben onu seviyorum. Bu Allah'ın duası, bana kimse mani olamaz' dedim; girdim, oturdum, dinledim duayı.""ZEKİ MÜREN BENİMLE BAŞA ÇIKAMADI"O gün programda bana sorulan soruya cevap vermek için konuştum. Yoksa Zeki Bey'i yattığı yerde rahatsız etmek, ona saygısızlık yapmak gibi bir niyetim olamaz. Ölünün arkasından konuşulmaz diyorlar, nereden çıkmış bu? Zeki Müren benimle başa çıkamadı, çünkü benim arkamda Fahrettin Arslan gibi bir firma vardı.