Acun Ilıcalı'dan MasterChef itirafı

Acun Ilıcalı MasterChef Türkiye All Star hakkında konuştu. Yarışmanın finali için yemek düzenleyen Acun Ilıcalı, günler sonra MasterChef Türkiye All Star'la ilgili bir itirafta bulundu.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde 22. Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde yer aldı. Ödülünü almak için gelen Acun Ilıcalı, burada kendisine gelen soruları da cevapladı. Survivor All Star için sıklıkla Dominik'te bulunan Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda sona eren MasterChef Türkiye All Star için de açıklamalarda bulundu.



Muhabir Online'de yer alan habere göre; Esra Tokelli'nin şampiyon olduğu MasterChef Türkiye All Star'ın final yemeğinde bulunan Acun Ilıcalı, gece hakkında konuştu. Ilıcalı, şunları söyledi:



"Vallahi güzel, yarışmacıların kurtlarını döktüğü bir geceydi. Ama benim yanımda çok dağılmıyorlar. O yüzden ben erken kaçtım ki, rahat etsinler. Şirket yemeklerinde de öyle yapıyorum çünkü. Normal, insanlar-çalışan kardeşlerimiz çok rahat hissedemiyorlar, burada da yarışmacılar tam dağılmaya meyillilerdi ama ben vardım. Ben oradan gidince tahmin ediyorum arka taraf coştu."