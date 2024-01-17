Ünlü şarkıcının acı günü!

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde bulunan Biaport rezidanslarında meydana geldi.Edinilen bilgiye göre; şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi, güzellik merkezi sahibi Özlem Akman, dengesini kaybederek 10. kattan aşağı düştü.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Akman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.