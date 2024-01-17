Lerzan Mutlu'yu kızdıran yorum!

Dobra sözleri, polemikleri ve iddialı tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu, son paylaşımıyla gündem oldu.

'Kibrit', 'Bir Alo de' ve 'Farzet' gibi şarkılarıyla tanınan Lerzan Mutlu, bir süredir ortalıkta gözükmüyordu.



Zaman zaman girdiği polemiklerle de adından söz ettiren şarkıcı, transparan detaylı bluzuyla poz verdi.



Bu haftadan biraz ben" notuyla



Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Lerzan Mutlu, Instagram hesabından "Bu haftadan biraz ben" notuyla fotoğraf serisini takipçileriyle paylaştı.



Transparan bluzu ve sütyeniyle dikkat çeken şarkıcıya gelen yorumlar dikkat çekti. Bir takipçisi Mutlu'nun göğüsleri hakkında yorum yaptı.



"Çok küçüklermiş"



Ünlü şarkıcının göğüsleri için "Çok küçüklermiş yaaa ufak bi operasyonla biraz büyüttürsen mi ki" yorumunda bulundu.



Mutlu, takipçisine yanıt olarak "Yakından göremeyeceksin kafana takma." ifadelerini kullandı.