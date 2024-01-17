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'İnci Taneleri'ne geri sayım!

Yıllar sonra ekrana dönüş yapmaya hazırlanan Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan ve başrolünü oynadığı 'İnci Taneleri'nin yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi, 25 Ocak Perşembe akşamı ilk bölümü ile Kanal D’de ekrana gelecek.

Ekleme: 17.01.2024 - 01:54 Güncelleme: 17.01.2024 - 01:56 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği 'Azem Yücedağ'ın hayata tutunma hikayesini konu alan İnci Taneleri, ilk bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Çekimlerinin tüm hızıyla devam ettiği dizinin birinci bölümünden görüntülerin de yer aldığı fragman yayınlandı. Çarpıcı diyalogların yer aldığı fragman, yayınlanır yayınlanmaz diziye ve hikayeye dair merak iyice arttı.

İNCİ TANELERİ’NDEN GÖRKEMLİ AFİŞ

BKM imzalı dizinin afişi de görücüye çıktı. Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Azem Yücedağ’ın kaldığı otelde yapılan afiş çekiminde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç ve Kubilay Aka yer aldı.

Genç oyuncu Kubilay Aka da ilk kez afiş ile izleyici karşısına çıktı. Kanal D ve BKM sosyal medya hesaplarından izleyicinin beğenisine sunulan afiş, yayınlanır yayınlanmaz kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı. Binlerce yorum ve beğeni alan afiş bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

'İnci Taneleri'ne geri sayım!

"HERKES YER İÇER, HESABI DİLBER ÖDER"

Senaryosu, oyunculuk performansları ve atmosferiyle çok konuşulmaya devam edecek olan İnci Taneleri yayınlanan diğer tanıtımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor.

Yayınlanan ilk tanıtımda Yılmaz Erdoğan ilk kez ‘Azem Yücedağ’ olarak izleyici karşısına çıktı. İlk tanıtımın yankıları devam ederken, “Herkes yer içer, hesabı Dilber öder…” ifadesinin yer aldığı ikinci tanıtım ise ortalığı kasıp kavurarak gündeme bomba gibi düştü.

'İnci Taneleri'ne geri sayım!

OYUNCU KADROSU

BKM imzalı dizinin oyuncu kadrosunda; Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan yer alıyor.

'İnci Taneleri'ne geri sayım!

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri, 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor.
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