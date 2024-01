Gökhan Özen'den estetik açıklaması!

Gökhan Özen, yüzündeki değişimle dikkat çekmiş ve estetik olduğı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcı, osyal medyada gündem olan görüntülerin ardından yeni bir açıklamada bulundu.

Çıkardığı hit parçalarla 2000'li yılların altın çocuğu olarak anılan Gökhan Özen, kariyerinin zirvesindeyken bir anda her şeyi geride bırakarak Los Angeles'a yerleşme kararı almıştı. Uzun yıllar gözlerden uzak kalan ünlü şarkıcı, 7 yılın ardından Türkiye'ye döndü.



YENİ HALİ GÜNDEM OLDU



Eski halinden eser kalmayan ünlü şarkıcının yanaklarının dolgunluğu ve konuşurken mimiklerini rahatlıkla kullanamaması 'estetik yaptırdı' iddialarını güçlendirmişti. Özen'in yeni halini gören hayranları ünlü yıldızın yanaklarına dolgu yaptırdığı, göz kapaklarını aldırdığını ileri sürmüştü.



"BİRKAÇ AMELİYAT GEÇİRDİM"



Gökhan Özen, söz konusu iddialar hakkında; "Bir ameliyat oldum. Ama estetik amaçlı değil. Sağlık amaçlı. Yakını ve uzağı zor görür hale gelmiştim. Bununla ilgili birkaç ameliyat geçirdim. Ben sağlık olarak kendimi artık çok rahat hissediyorum" şeklinde açıklamada bulundu.



"YÜZÜM KENDİ YÜZÜM"



Gökhan Özen, sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından yeni bir açıklamada bulundu. Özen, "Herkese merhabalar. Uyandım bir baktım ki insanlar beni aramış; 'Gökhan yüzünle ilgili geçirdiğin ameliyatla ilgili haberler çıkıyor...' Bir baktım dün ödül törenine gidiyorum. Bir tane basından arkadaşımız filtreyi basıyor ekrana bir de açı yakalatmış kendine, kontrastı abartmış, videoyu editlemiş yayına veriyor. Şimdi bu yüze simsiyah filtreyi koysan bütün çizgiler çıkar. Bakın şu an doğal olarak kendi telefonumdan filtresiz bir şekilde çekiyorum. Yüzmde hiçbir şey yok, sevenlerime bunu söyleyeyim. Yüzümde hiçbir işlem yapılmadı. Sadece gözlerimden bir operasyon geçirdim onda da sağlık amaçlı mecburen geçirdim. İlk ve son kez böyle bir açıklama yapıyorum. Benim keyfimi böyle kaçıramazsınız ama beni seven insanların keyfini kaçırmayın diye en azıdan beni seven insanlara karşı bunu söylüyorum. Yüzüm kendi yüzüm" dedi.



"İFTİRA ATILDIĞINI ANLAYABİLİRSİNİZ"



Gökhan Özen daha sonra alnını kırıştırıp "Bana iftira atılıdığını şuradan anlayabilirsiniz; botoks yaptıran insanların alnı bu şekilde kırışmaz" ifadelerini kullandı.