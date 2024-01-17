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Gökhan Özen'den 'estetik' açıklaması...

'Aramazsan Arama', 'Tabir-i Caizse', 'Dayanamam', 'Budala' ve 'Duman Gözlüm' gibi şarkılarla bir döneme damga vuran Gökhan Özen, yüzündeki değişimle dikkat çekmişti. Ödül töreninde görüntülenen Özen, estetik haberleriyle ilgili konuştu.

Ekleme: 17.01.2024 - 01:51 Güncelleme: 17.01.2024 - 01:54 / Editör: Ozge Selin
Çıkardığı hit parçalarla 2000'li yılların altın çocuğu olarak anılan Gökhan Özen, kariyerinin zirvesindeyken bir anda her şeyi geride bırakarak Los Angeles'a yerleşme kararı almıştı. Uzun yıllar gözlerden uzak kalan ünlü şarkıcı, 7 yılın ardından Türkiye'ye döndü.

YENİ HALİ GÜNDEM OLDU

Eski halinden eser kalmayan ünlü şarkıcının yanaklarının dolgunluğu ve konuşurken mimiklerini rahatlıkla kullanamaması 'estetik yaptırdı' iddialarını güçlendirmişti. Özen'in yeni halini gören hayranları ünlü yıldızın yanaklarına dolgu yaptırdığı, göz kapaklarını aldırdığını ileri sürmüştü.

Gökhan Özen'den 'estetik' açıklaması...

"ESTETİK DEĞİL, AKILLI LENS"

Özen, geçtiğimiz günlerde "Kolpaçino 4 4'lük" filminin galasında görüntülenmişti. Muhabirlerin 'değişim' sorusunu yanıtlayan ünlü şarkıcı "Estetik değil, akıllı lens takıldı. Bilgisayarı çok kullanmaktan görüş alanım darlaşmıştı. Sağlık amaçlı bir operasyondu. Ama bu görüntüye de yansıyordur diye düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.

Gökhan Özen'den 'estetik' açıklaması...

'EN İYİ ERKEK POP SANATÇISI' ÖDÜLÜNÜ ALDI

Bu yıl ikincisi düzenlenen 'Zamanın En İyileri Ödül Töreni' önceki akşam Cahide Palazzo'da gerçekleşti. Gecede 'En İyi Erkek Pop Sanatçısı' ödülünü alan Gökhan Özen, "Böyle bir gece de olmaktan onur duydum. Çok yakında da sevenlerime büyük sürprizlerim olacak" dedi.

Gökhan Özen'den 'estetik' açıklaması...

"YENİ AİLE KURMAYA NİYETİM YOK"

Planları arasında evlilik olmadığını söyleyen Gökhan Özen, "Çocuklarım var. Onları çok seviyorum. Bir ailem var. Yeni bir aile kurmaya niyetim yok" dedi.

Gökhan Özen'den 'estetik' açıklaması...

"KENDİMİ ARTIK ÇOK RAHAT HİSSEDİYORUM"

Hakında çıkan 'estetik' haberleriyle ilgili de konuşan ünlü popçu, "Bir ameliyat oldum. Ama estetik amaçlı değil. Sağlık amaçlı. Yakını ve uzağı zor görür hale gelmiştim. Bununla ilgili birkaç ameliyat geçirdim. Ben sağlık olarak kendimi artık çok rahat hissediyorum" açıklamasını yaptı.
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