Bennu Yıldırımlar'ın tiyatro keyfi...
Bennu Yıldırımlar, geçtiğimiz gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Oyuncu, bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptıktan sonra ‘Amadeus’ adlı tiyatro oyununu izlemek üzere Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nin yolunu tuttu.
'Kara' dizisinde rol alan Bennu Yıldırımlar, muhabirlerin yönelttiği sorular üzerine "Dizi harika gidiyor, ekiple harika bir uyum içerisindeyiz. Repo günümü değerlendiriyorum. Boş zamanlarımı tiyatro izleyerek geçiriyorum" dedi.
Siyahlar içerisindeki AVM tarzıyla dikkat çeken 54 yaşındaki oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp, onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.
Siyahlar içerisindeki AVM tarzıyla dikkat çeken 54 yaşındaki oyuncu, yanına gelen sevenlerini kırmayıp, onlarla tek tek hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.