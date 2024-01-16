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Şeyma Subaşı'ndan çarpıcı itiraf!

Dominik'ten Meksika'ya uçan Şeyma Subaşı iddialara göre Formula E CEO'su ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü fenomen bu aşk iddialarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Ekleme: 16.01.2024 - 09:13 Güncelleme: 16.01.2024 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Ünlü televizyoncu Acun ılıcalı’nın bir dönem sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasıyla ünlüler dünyasına hızlı bir geçiş yapan Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor.

Giydiği, yediği, içtiği, söylediği her şeyle konuşulmayı başaran Subaşı, Survivor All Star başlar başlamaz soluğu eski eşi Acun Ilıcalı'nın yanında Dominik'te almış ve eski eşini överek dikkat çekmişti.

Formula E CEO iddiasına cevap

Sonrada Meksika'ya uçan Subaşı'nın, Formula E CEO'su ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Subaşı, özel hayatına ilişkin ilk defa konuştu.

Subaşı, Türkiye'den arkadaşlarının haber doğru mu diye aratıldığını söyleyerek isyan etti ve şunları söyledi:

"Haberler doğru değil"

"Haberler doğru değil ama şunu haber yapabilirsiniz boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım, flörtleşmedim, konuşmuyorum hiç kimseyle alakam yok."

"Kimseyle beraber değilim"

Şeyma Subaşı devamında ise "Bekar olduğum için herkesle yazacaksınız galiba kızların hiçbir erkek arkadaşı olamıyor normal. Ben de tam tersi kimseyle beraber değilim, bu özel bilgiyi de size vereyim elini bile tutmadım." dedi.

"Beni bir salın"

Acun Ilıcalı'nın eski karısı, ayrıca "Beni bir salın." diyerek de sitem ederek sosyal medyada gündeme geldi.

"Melisa'nın babası çok başarılı"

Subaşı, geçtiğimiz günlerde eski kocasını överek "Büyük ve başarılı bir yapım ekibi! 6 farklı ülke için 'survivor' tv şovunu çekiyor. 13 yıldan fazladır Dominik Cumhuriyeti! Bu arada bahsettiğim başarı hikayesi Melisa'nın babası hakkında..." sözlerini paylaşmıştı.

Şeyma Subaşı'ndan çarpıcı itiraf!
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