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Afra Saraçoğlu'ndan rekor anlaşma!

Afra Saraçoğlu, başrolü Mert Ramazan Demir'la paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisiyle adından sıkça söz ettiriyor. Güzel oyuncu, son olarak reklam kazancıyla gündem oldu. Yalı Çapkını'nın Seyran'ı, söz konusu anlaşmadan kazandığı parayla dudak uçuklattı.

Ekleme: 16.01.2024 - 10:10 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
2015 yapımı 'En Güzeli' filmi ile ekran yolculuğu başlayan; 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'İyi Oyun', 'Kardeş Çocukları' ve 'Yeşilçam' gibi yapımlarda rol alan Afra Saraçoğlu, hem oyunculuk kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündemine geliyor.

İki sezondur Yalı Çapkını dizisinde kamera karşısına geçen başarılı oyuncu, dört yıllık aşkı Mert Yazıcıoğlu'ndan sürpriz şekilde ayrıldıktan sonra rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le bir dargın bir barışık ilişkisiyle çok konuşuluyor.

"ÖZEL BİRLİKTELİĞİMİZ YOK"

Birlikte çıktıkları tekne tatilinde dudak dudağa görüntülenen popüler çiftten daha sonra ayrılık haberi gelmişti. Mert Ramazan'la ilişkisi hakkında aylar sonra konuşan Saraçoğlu, "Sadece iş arkadaşıyız, özel bir birlikteliğimiz yok. Bu kadar" ifadelerini kullandı.

18 MİLYON TL!

İkilinin hayranlarının merak ettiği "Aşk devam ediyor mu?" sorusu net bir şekilde yanıt bulurken; son olarak bir şampuan markasının yüzü olan 26 yaşındaki oyuncunun, reklam anlaşması karşılığında 18 milyon TL aldığı iddia edildi.

REKLAM TEKLİFLERİ YAĞIYOR

Hem güzelliği hem de oyunculuğu ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'na, dudak uçuklatan anlaşmasının dışında birçok markadan da reklam teklifleri geldiği öğrenildi.
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