Zeki Müren hakkında şaşırtan sözler!

Diva Bülent Ersoy'un yıllar önce yaşamını yitiren Türk Sanat Müziği'nin efsanesi Zeki Müren hakkındaki ortaya attığı iddialar sosyal medyada tepki çekti.

Bülent Ersoy, YouTube'da yayınlanan Dünya Güzellerim Masada programında Zeki Müren ile ilgili iddialarıyla gündem oldu.



"Çalışanları falakaya çekmişler"



Ersoy, Zeki Müren'in kendisini kıskandığını ve ölümünün sebebinin de bu olduğunu öne sürdü.



"Bütün çalışanları falakaya çekmişler"



Ersoy, "Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş sonra da 'Siz bunu benden çaldınız' diye insanlardan şikayetçi olmuş. Benim de mücevherlerim çalınmıştı. O yüzden de karakolda karşılaştık. İçerideki bir odadan inleme sesleri geldiğini duyunca ne olduğunu sordum. Bütün çalışanları falakaya çekmişler.



"Kıskançlığından öldü"



Zeki Müren acımasız bir insandı. Bunu kimse bilmez ama beni kıskançlığından öldü. 36 tane hap kullanıyordu normalde ama öldüğünde hiç ilaçlarını almamış." dedi.



Zeki Müren'in kuzeni Özlem Güner, dayısı Zeki Müren hakkında konuşan Bülent Ersoy'a cevap verdi.



"Parla kıskançlığı"



Bugüne değin Zeki Müren'le ilgili övgü dolu açıklamaları olan Bülent Ersoy'un aniden bu açıklamaları yapmasının sebebi olarak yapay zeka projesi "Parla"yı gösterdi.



"Dayım iyi kalpli insanları severdi"



Dayısı Zeki Müren'in Bülent Ersoy'u hiçbir zaman hayatına almadığını söyleyen Güner, "Dayım iyi kalpli insanları severdi." dedi.