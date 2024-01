Yargı son bölümüyle duygu seli yaşattı!

Pazar akşamları merak uyandıran hikayesiyle izleyicileri Kanal D'de ekran başına kilitleyen 'Yargı' dizisi son bölümünde duygu seli yaşattı. Son bölümde Metin amir, Kadir'in adamları tarafından öldürüldü. Ilgaz, Kadir'in peşine düştü. Öte yandan Nadide her şeyi itiraf etti. İşte detaylar...

Başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in paylaştığı, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi isimlerin yer aldığı 'Yargı', 78'inci bölümüyle ekrana geldi.METİN AMİR, KADİR'İ YAKALADIEfe savcı ve bir polis memuru operasyon sırasında yaralandı. Metin amir, Cellat Kadir'i kaçmaya çalışırken yakaladı.ÇINAR SİNİRDEN YATAĞI YUMRUKLADIParla düşünmek için Çınar'dan süre istemişti. Babasından saklanmaya çalışan Çınar, nişanlısıyla arasının da bozulmasıyla beraber sinirden odadaki yatağı yumrukladı.ZİYA, NADİDE'NİN PASAPORTUNU YAKTIBaşsavcı Nadide operasyonun başladığını öğrendikten sonra aceleyle evine gelip, eşyalarını topladı. Pasaportunu ararken Kadir'in kardeşi Ziya'nın da evde olduğu ortaya çıktı. Ziya, Nadide'nin pasaportunu yakarak kaçmasını engelldi.METİN AMİR HAYATINI KAYBETTİPolis memuru arabasıyla Kadir'i Emniyet'e getirmek için harekete geçen Metin amire yolda Kadir'in adamları tarafından pusu kuruldu. Ilgaz babasına ulaşamadığını Eren'e söyledi. Eren, arazide arama yaparken Metin'in cansız bedeniyle karşılaştı. Acı haberi alan aile üyeleri yerle bir oldu.ÇINAR BABASINA MEKTUP YAZDIBabasının hayatını kaybettiğini daha öğrenmeyen Çınar, utancından Metin'e mektup yazarak dedesine evden ayrılmak istediğini söyledi. Merdan, torununa engel oldu. Ilgaz kardeşi Defne'yi okuldan aldı. Babasının hayatını kaybettiğini öğrenen Defne üzüntüsünden yerle bir oldu. Ilgaz kardeşiyle beraber eve geldi. Acı haberi dedesi ve kardeşi de öğrendi.'EKSİK GÖRÜYORDUN ÇINAR'I'Parla, Çınar'ın durumuyla ilgili fikir danışmak için Tuğçe'nin yanına geldi. Tuğçe, 'Sana yetmeye çalıştı. Az eziklemiyordun çocuğu, eksik görüyordun Çınar'ı' dedi.'BABA AĞLAMA, SEN AĞLARSAN BEN DE AĞLARIM'Ilgaz birkaç gündür Kadir Adarlı'yı bulmak için çabalarken acısını yaşayamıyordu. Evine gittiğinde duygularının yoğunluğuna daha fazla dayanamayarak ağladı. Mercan babasının ağlama sesini duyunca gidip annesine babasını kimin üzdüğünü sordu. Ceylin de Ilgaz'a seslendi. Ilgaz dışarı çıktıktan sonra Mercan'ın 'Baba ağlama, sen ağlarsan ben de ağlarım' sözleri yürekleri dağladı.NADİDE KAÇTIKadir'in yarasına dikiş atılmak için birisi bulundu. Ziya ağabeyi Kadir'in yanına geldi ve Nadide'nin her şeyi itiraf ettiğini söyledi. Kadir, Nadide'nin onun sorunu olduğunu ifade etti. Nadide o ara evden kaçarak Efe'yi arayarak her şeyi ona söyleyeceğini ancak bunu kimseye söylememesi gerektiğini ifade eti.'EFE BEN SENİN ANNEANNENİM'Efe, Nadide'yle görüşmeye geldi. Nadide, 'Efe ben senin anneannenim, kızım Sedef seni doğurduktan sonra canına kıydı. Baban da daha sonra hapisteydi. Efe ben ne yapacağımı bilemedim, biricik kızımı kaybetmenin acısı yüreğimdeydi. Efe senin sevgine yer açamadım, o yüzden de seni esirgeme kurumuna verdim ama vicdan beni yedi bitirdi Efe' diyerek her şeyi itiraf etti.KADİR YAKALANDIIlgaz gelen telefonla Nadide'nin yerini öğrendi. Efe görüşmeden çıktıktan sonra Ilgaz, Nadide'nin yanına geldi. Nadide'den Kadir'in nereye kaçacağını öğrendi. Ekipler yolda yaptığı aramada Kadir'i tespit etti. Eren arayarak Ilgaz'a durumu aktardı. Ilgaz ve Eren, Kadir'i yakın takibe aldı. Kadir araçtan inerek bir yere saklandı. Ilgaz kan izlerini takip etti. Kadir, 'Baban çok cesur adamdı savcı, öleceğini bildiği halde silahına davrandı.' dedi. Metin amirin hayatını kaybettiği gün, Kadir'in anahtarlarını istemesi üzerine, anahtarları vereceğini söyleyip çıkarttığı silahıyla Kadir'i yaraladığı görüldü. Kadir olay gününü anlatırken Ilgaz onu yakaladı. Ceylin ve Eren vazgeçirmeye çalışsada Ilgaz, Kadir'e doğrulttuğu silahını geri çekmedi.