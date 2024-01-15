Teoman'dan dikkat çeken açıklama!

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda "Ölümden çok korkuyorum" diyen Teoman'a, muhabirlerin bu açıklamasını hatırlatması üzerine, "Ayvayı yedik, yaşlanıyoruz. Yıllar çok hızlı geçiyor. Bir yaşa geldikten sonra daha da hızlanıyor" ifadelerini kullanmıştı."70 YAŞ DÜŞÜNCEM DEĞİŞTİ"55 yaşındaki şarkıcı daha sonra, "70 yaş evlilik düşüncesini de değiştirdim. Artık erken olduğunu düşünüyorum. 80 yaşımdan sonra evliliği düşünmeye başlarım" şeklinde konuşmuştu.Teoman, geçtiğimiz ağustos ayında "Yeniden evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "70’ten sonra olabilir belki. Benim için yaş kriteri yok. 70’ten sonra fark etmez" karşılığını vermişti."YANLIŞLIKLA ÇALIŞKAN OLDUM"Ünlü şarkıcı önceki gün Bebek'te görüntülendi. 2023 yılında yanlışlıkla çalışkan olduğunu söyleyen rockçı, “Geçtiğimiz yıl roman bitirdim, mayısta çıkacak. Hatta oyuna dönüştüreceğiz. Cem Adrian’a yaptığım şarkı şubatta çıkacak. Mayısta da hayranlarıma bir single sürprizim olacak” dedi.Arkadaş ortamlarında söylediği “After parti var mı?” sözünün eğlence amaçlı olduğunu vurgulayan şarkıcı, “Ben fırlamayım. Esprisini yapıyorum aslında. Eskisi gibi hızlı yaşamıyorum” diye konuştu.