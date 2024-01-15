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İlayda Alişan'dan duygusal paylaşım!

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, henüz 9 yaşındayken annesini kaybetmişti. İlayda Alişan'dan merhum annesinin doğum gününde duygu yüklü bir paylaşım geldi.

Ekleme: 15.01.2024 - 01:52 Güncelleme: 15.01.2024 - 01:57 / Editör: Ozge Selin
9 yaşındayken annesini kaybeden ünlü oyuncu İlayda Alişan, verdiği röportajda sevenlerini duygulandırmıştı.

"9 YAŞINDAYKEN ANNEMİ KAYBETTİK"

"Çocukluğuna dair ilk hatırladığın şey ne?" sorusu üzerine yürek burkan hayat hikayesinden bahseden oyuncu, "Ben 6-7 yaşlarındayken annemin beni okula uğurlamak için uyandırdığı ve yumurta pişirdiği bir an geldi aklıma. Sık sık gözümün önüne gelir. Mutlu bir çocuktum. Yarım ama mutlu bir ailede büyüdük.Annemi ben 9 yaşımdayken kanserden kaybettik. Ablacığım var, bana gözü gibi bakan, annelik eden... Babam (Remzi Alişan) gazeteciydi, yıllarca Hürriyet'te çalıştı. Şefkatiyle bizi sarıp sarmaladı, sevgiyle eğitti. Sıcacık bir yuvamız vardı, hala da öyle" diyerek sevenlerini duygulandırmıştı.

İlayda Alişan'dan duygusal paylaşım!

NOSTALJİK KARELERİ PAYLAŞTI

Anne özlemi ile büyüyen İlayda Alişan'dan merhum annesinin doğum gününde duygu yüklü bir paylaşım geldi. Küçük yaşta kendi elleriyle yaptığı ve annesine hediye ettiği yüzüğü ve notu paylaşan, annesinin nostaljik karelerine de paylaşımında yer veren İlayda Alişan'a sevdiklerinden yorum yağdı.

İlayda Alişan'dan duygusal paylaşım!

"İYİ Kİ DOĞDUN ANNECİM"

Ünlü oyuncu paylaşımına, "Bütün güşüşlerin aklımda. İyi ki doğdun annecim, meleğim" notunu düştü.

İlayda Alişan'dan duygusal paylaşım!

"BU HEDİYEYİ VERDİĞİN GÜN, BUGÜN GİBİ AKLIMDA"

İlayda Alişan'ın paylaşımına ablası da "Bu hediyeyi anneme verdiğin gün ve onun mutluluğu bugün gibi aklımda. O yüzüğü yapan minik ellerine ve bu notları yazan çocuk kalbine sımsıkı sarılmak istiyorum bu zamanlarını hatırladıkça" yorumunda bulundu.

İlayda Alişan'dan duygusal paylaşım!

"GÜLÜŞÜNÜZ AYNI"

İlayda Alişan ile annesinin benzerliğine dikkat çeken hayranları "Gülüşünüz aynı" yorumlarında bulundu.
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