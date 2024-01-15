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Gonca Vuslateri'den nostaljik paylaşım!

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuş, kız bebek beklediğini söylemişti. Vuslateri, telefonundaki fotoğrafları temizlerken çocukluk yıllarına ait kareleri görünce geçmişe gitti.

Ekleme: 15.01.2024 - 01:44 Güncelleme: 15.01.2024 - 01:48 / Editör: Ozge Selin
Ekim'de Gonca Vuslateri'den güzel haber gelmiş ve 'Hamileyim' diyerek bebek beklediğini açıklamıştı. 37 yaşındaki oyuncu 'Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor' demişti.

'DOĞURMA ÖZELLİĞİM VAR ZATEN'

Ekim'de Gonca Vuslateri'den güzel haber gelmiş ve 'Hamileyim' diyerek bebek beklediğini açıklamıştı. 37 yaşındaki oyuncu 'Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten. Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor' demişti.

Gonca Vuslateri'den nostaljik paylaşım!

'AYNI FİKİRDEYİM'

Daha önce 'Anne olmak istemedim' açıklamasında bulunan Gonca Vuslateri, bu konuya da değinerek, ''Anne olmak çok istemedim' açıklamamı önüme getirmeyin. Hâlâ aynı fikirdeyim. Sadece gelene 'Git' demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet havalı akıyor hayatım. Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda 'Bu adam' dediğim. Hâlâ da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba aday ne isterse o' ifadelerini kullanmıştı.

Gonca Vuslateri'den nostaljik paylaşım!

GEÇMİŞE GİTTİ

Vuslateri, son olarak telefonundaki fotoğrafları temizlerken çocukluk yıllarına ait kareleri görünce geçmişe gitti. Zaman zaman duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncu bir fotoğraf albümü paylaşıp duygularını dile getirdi:

Gonca Vuslateri'den nostaljik paylaşım!

'Bugün telefonumda, ıcloud (telefon depolama alanı) diğer ne kadar varsa resimlerimi uzaya yolladım. Denk geldikçe de siliyorum. Ne çok şeyin adı olmuş “hatıra”. Her şey hatıra olamaz aslında. Bazı fotoğraflar “görgü tanığı” imajı veriyor artık. “Bu da oldu” yahut “bu insanla da tanıştık”

Kimseyi gerçekten tanımıyoruz..

Bilmiyoruz kalbinde ne oluyor bitiyor..

Az çok kendimizden eminiz.

Kendi sahteliğim bile daha sahici. Binlerce fotoğraf...

Eğlendik, bitti: böyle dedim kendime.

Kurunun yanında yaş da yanıyor hani.
Sonra bu şapşal hallerimi buldum.

İklim değişsin Akdeniz olsun ki gülümseyelim'

Gonca Vuslateri'den nostaljik paylaşım!


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