Ajda Pekkan'dan samimi itiraf

Sessiyle, tarzıyla ve giyimiyle yıllarca adından söz ettiren Ajda Pekkan, Harper's Bazaar dergisinin bu ayki sayısına kapak oldu.Dergiye samimi açıklamalarda bulunan Türk pop müziğinin usta ismi Ajda Pekkan, çocuk özlemini ve içinde ukde kalan annelik duygusunu anlattı.Geçtiğimiz haftalarda 'Yaşam Boyu İkon' ödülüne layık görülen Pekkan, "60 yıllık kariyeriniz boyunca içinizde ukde kalan bir şey oldu mu?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.Çocuk ve annelik konusuyla ilgili ilk kez bu kadar açık bir şekilde içini döken Pekkan, "Belki bir Süperstar olmazdım ama çocuk sahibi olmayı çok isterdim.Daha genç yaşta hayatın koşturması, kaosu ve kariyer stresi içinde bunu göremedim. Düşünemedim...Anne olmak kesinlikle içimde ukde kalmış bir konu benim için" cevabını verdi.Ayrıca Ajda Pekkan, modaya büyük ilgisinin olduğunu ve şarkıcı olmasaydı "Yapacağım tek iş, moda tasarımcılığı olurdu" sözleriyle açıkladı.