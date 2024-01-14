Sosyal medya hesabı tekrar açıldı

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat'ın sosyal medya hesabı yeniden açıldı. Bu gelişmeyi Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat duyurdu.

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat, geçtiğimiz ay Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine kaldırılmıştı. 2019 yılından bu yana antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için hastaneye sevk edildiği, yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine sevk edildiği geçtiğimiz haftalarda gündeme gelmişti. Sosyal medya hesabı aktif olan Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat açıklama yaptı.



Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla 1 Kasım 2023 tarihinde gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat çifti ifadeleri alındıktan sonra 5 Kasım'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



CEZAEVİNE GERİ GÖNDERİLMİŞTİ



Tutuklandığı günden bu yana psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen Dilan Polat'ın 11 gün önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ortaya çıkmıştı. Bu haberin gündeme gelmesi ile birlikte Dilan Polat apar topar cezaevine geri gönderilmişti.



AVUKATI KONUŞTU



Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, müvekkilinin ilaçlarının yeniden düzenlendiğini ve biraz dinlendikten sonra cezaevine geri döndüğünü söyledi.



'İLAÇLARI DÜZENLENDİ'



İddia edildiği gibi herhangi bir rapor için hazırlık yapmadıklarını söyleyen avukat Sevinç Horoz, “Dilan hanımın ilaçları yeniden düzenlendi. Ruhsal olarak ilaç kullanmak çok normaldi. Bir yerimiz ağrıdığında doktora gidip ilaç almamız ne kadar normalse bu da o kadar normal” dedi.



INSTAGRAM HESABI YENİDEN AÇILDI



Dilan Polat hakkında yeni bir gelişme daha yaşandı. Dilan Polat'ın aylardır kapalı olan ana Instagram hesabı yeniden açıldı. Bu haberi ise Engin Polat'ın annesi Şükran Polat kendi hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.