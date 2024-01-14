Cihan Ünal'ın en acı günü!

Usta oyuncu Cihan Ünal'ın aldığı acı haberle sarsıldı Ünal'ın ağabeyi Mete Ünal hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Cihan Ünal'ın ağabeyi Mete Ünal yaşamını yitirdi. Oyuncu, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.



SOSYAL MEDYADAN DUYURDU



Cihan Ünal, acı haberi sosyal medyadan şu sözlerle duyurdu:



“Canım ağabeyim Mete Ünal’ı kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Cenazesi 14.01.2024 Pazar günü ikindi namazını (15:45) müteakip Karşıyaka Mezarlığı içinde bulunan Karşıyaka Camii’nden (Ahmet Efendi Camii) kaldırılacak olup namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecektir. Tüm sevenlerine duyurulur. Başımız sağ olsun.”



Abisini kaybetmenin derin üzüntüsü yaşayan usta oyuncunun paylaşımı sonrası sosyal medyadan baş sağlığı mesajları yağdı.