Modaya uydu
Güzelliği ile adından söz ettiren ünlü model Şevval Şahin dikkat çeken karelerine yenisini ekledi. Ayna karşısında poz veren Şevval Şahin'in pozları takipçilerinden tam not aldı.
İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Şevval Şahin Miss Turkey 2018 birincisi olmasının ardından adını duyurdu. Açıklamaları ve paylaşımları gündem olan Şevval Şahin adından söz ettirmeye devam ediyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Şahin, şimdi de ayna karşısında çekildiği karelerle gündeme geldi. Bir gece için özel olarak hazırlanan ünlü model, kombiniyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
"MERHABA İSTANBUL SENİ ÖZLEDİM"
Kombinini siyah bluz ve gri ceket ile tamamlayan Şahin'in "Merhaba İstanbul seni özledim" notunu düştüğü pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Şahin, şimdi de ayna karşısında çekildiği karelerle gündeme geldi. Bir gece için özel olarak hazırlanan ünlü model, kombiniyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
"MERHABA İSTANBUL SENİ ÖZLEDİM"
Kombinini siyah bluz ve gri ceket ile tamamlayan Şahin'in "Merhaba İstanbul seni özledim" notunu düştüğü pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.