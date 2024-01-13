Modaya uydu

İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Şevval Şahin Miss Turkey 2018 birincisi olmasının ardından adını duyurdu. Açıklamaları ve paylaşımları gündem olan Şevval Şahin adından söz ettirmeye devam ediyor.Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan Şahin, şimdi de ayna karşısında çekildiği karelerle gündeme geldi. Bir gece için özel olarak hazırlanan ünlü model, kombiniyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Kombinini siyah bluz ve gri ceket ile tamamlayan Şahin'in "Merhaba İstanbul seni özledim" notunu düştüğü pozlarına kısa sürede beğeni yağdı.