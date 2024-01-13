Otomobil sporlarına olan merakıyla bilinen Ümit Erdim, "22 yıl önce motor sporlarıyla tanıştım. Beş yıldır da profesyonel yarış sporcusuyum" açıklamasını yaptı.'Hayat Bilgisi' dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteriyle tanınan Erdim, "Bu spor dalına bulaşan kopamıyor, ben de öyleyim. Halının üstünde oyuncak arabayla oynayarak başlayıp, bu günlere geldim. Kovsalar da bırakmam" dedi.