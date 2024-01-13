'Kovsalar da bırakmam!'
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2023 Gala Gecesi, dün akşam Zorlu PSM'de gerçekleştirildi. 2023 sezonunda çeşitli kategori şampiyonalarında dereceye giren sporcu ve takımların ödüllerine kavuştuğu törene oyuncu Ümit Erdim de katıldı.
Otomobil sporlarına olan merakıyla bilinen Ümit Erdim, "22 yıl önce motor sporlarıyla tanıştım. Beş yıldır da profesyonel yarış sporcusuyum" açıklamasını yaptı.
"HALININ ÜZERİNDE OYUNCAK ARABAYLA BAŞLADIM"
'Hayat Bilgisi' dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteriyle tanınan Erdim, "Bu spor dalına bulaşan kopamıyor, ben de öyleyim. Halının üstünde oyuncak arabayla oynayarak başlayıp, bu günlere geldim. Kovsalar da bırakmam" dedi.
"HALININ ÜZERİNDE OYUNCAK ARABAYLA BAŞLADIM"
'Hayat Bilgisi' dizisinde hayat verdiği 'Arif' karakteriyle tanınan Erdim, "Bu spor dalına bulaşan kopamıyor, ben de öyleyim. Halının üstünde oyuncak arabayla oynayarak başlayıp, bu günlere geldim. Kovsalar da bırakmam" dedi.