'Caner'le gurur duyuyorum'

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evliliği olan bir çocuk annesi oyuncu Şükran Ovalı, önceki gün Divan Kuruçeşme'de gerçekleşen bir davette objektiflere yansıdı.

Son olarak Kanal D'nin sevilen dizisi 'Yargı'da rol alan Şükran Ovalı, "Biraz ufak bir hayatım var benim. Çocuğa ayırıyorum işten arta kalan zamanımı. Eskiden de gecelere çıkmıyordum. İşlerde görüşüyoruz, fena da değilim diye düşünüyorum" diyerek gülümsedi.Eşi Caner Erkin'den bahseden güzel oyuncu, "Gurur duyuyorum ben onunla. Caner 35 yaşında ve işini çok ama çok seviyor. Bazen hatırlatıyorum ona, '11 kişi oynuyorsunuz, tek başına yenilmedin' diyorum" sözleriyle eşine övgüler yağdırdı.