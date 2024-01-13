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Beyaz Gazete
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Barış Kılıç eşiyle poz verdi

Ekranların ilgi ile takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Eşiyle fotoğraflarını yayınlayan Kılıç'a yorum yağdı.

Ekleme: 13.01.2024 - 10:47 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:48 / Editör: Ozge Selin
Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti, neredeyse her hafta sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.

16 yıllık eşi

Dizide Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile verdikleri aşk pozları övgüleri topladı

Barış Kılıç eşiyle poz verdi

İki oğlu var

İki oğlu olan çift, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor.

Takipçilerinin beğeni yağdırdığı Barış Kılıç'a güzel eşi ile verdiği pozlara "'Çok yakışıyorsunuz' 'Maşallah size'" yorumları yapıldı.


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