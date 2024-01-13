Barış Kılıç eşiyle poz verdi

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti, neredeyse her hafta sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.Dizide Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile verdikleri aşk pozları övgüleri topladıİki oğlu olan çift, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor.Takipçilerinin beğeni yağdırdığı Barış Kılıç'a güzel eşi ile verdiği pozlara "'Çok yakışıyorsunuz' 'Maşallah size'" yorumları yapıldı.