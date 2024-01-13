Barış Kılıç eşiyle poz verdi
Ekranların ilgi ile takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Eşiyle fotoğraflarını yayınlayan Kılıç'a yorum yağdı.
Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti, neredeyse her hafta sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.
16 yıllık eşi
Dizide Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile verdikleri aşk pozları övgüleri topladı
İki oğlu var
İki oğlu olan çift, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor.
Takipçilerinin beğeni yağdırdığı Barış Kılıç'a güzel eşi ile verdiği pozlara "'Çok yakışıyorsunuz' 'Maşallah size'" yorumları yapıldı.
16 yıllık eşi
Dizide Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç, son olarak 16 yıllık eşi Ayşegül Kılıç ile verdikleri aşk pozları övgüleri topladı
İki oğlu var
İki oğlu olan çift, birbirlerine olan aşklarını her fırsatta gözler önüne seriyor.
Takipçilerinin beğeni yağdırdığı Barış Kılıç'a güzel eşi ile verdiği pozlara "'Çok yakışıyorsunuz' 'Maşallah size'" yorumları yapıldı.