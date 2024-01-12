Melis Sandal'dan romantik kutlama

'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi hitlerinin yanı sıra ve çok sayıda meslektaşına verdiği bestelerle de 90'lar ve 2000'lerin ilk yıllarına damga vuran Mustafa Sandal, ilk evliliğini 2008 yılında meslektaşı Emina Jahovic ile yapmıştı.Yaman ve Yavuz adında iki erkek çocuğu bulunan şarkıcı çift, 10 yıllık evliliklerini Haziran 2018'de anlaşmalı olarak sonlandırmıştı.Emina Jahovic'ten boşanan ünlü popçu, kendisinden 19 yaş küçük olan sosyetik güzel Melis Sütşurup ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti.Mutlu evliliklerini sosyal medyada aşk dolu paylaşımlarıyla gözler önüne seren ünlü çiftten Melis Sandal, son olarak Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.Melis Sandal, 54'üncü yaşına giren şarkıcının doğum gününü kutladı. Sosyetik güzel, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:Hayatıma kattığın her şey için sana minnettarım. İyi ki doğdun. Ve iyi ki; yoldaş oldun, sırdaş oldun, arkadaş oldun, eş oldun, her şey oldun bana. Seni çok seviyorum kocam, nice güzel yaşlara, yıllara hep birlikte...Ünlü isim, ardından doğum günü pastasının önünde eşini yanağından öperken çekilen bir karesini daha yayınlayarak, Sandal'a olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.