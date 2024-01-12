Bu halini ilk kez göreceksiniz

İlker Kaleli rol aldığı Kara dizisiyle ekranda yer almaya devam ediyor. Poyraz Karayel, Kayıp Şehir ve daha pek çok dizide rol alan İlker Kaleli, seyirci karşısına çıktığı ilk diziyle şaşırtıyor.

İlker Kaleli şimdilerde Kara dizisinde başrolde yer alıyor. Poyraz Karayel dizisiyle şöhreti elde eden İlker Kaleli, pek çok başarılı işte rol almış ve yıldızını parlatmıştı. Ancak ünlü oyuncunun ekranda ilk yer aldığı işin tarihi 2012 yılına ait. İlk kez Kayıp Şehir adlı dizide İrfan rolünü oynadığı bilinen İlker Kaleli, aslında seyirci karşısına ilk kez Son dizisinde çıkmıştı.İlk bölümünde ARAK adıyla yayınlanan daha sonra adı KARA olarak değiştirilen dizi, bu yönüyle sezonda dikkati çekmişti.İlker Kaleli seyirci karşısına ilk kez Son dizisinde çıktı. Ünlü oyuncu dizide Alper karakterini oynamıştı.