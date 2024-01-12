Beren Saat'in tarzı gündem oldu

Tekrarları bile hala izlenme rekorları kıran Aşk-ı Memnu'dan 13 yıl sonra Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren "İstanbul İçin Son Çağrı" çok konuşulmuştu.Beren Saat'in orgazm sahnesi gündem olmuştu. Güzel oyuncu, dün akşam gerçekleştirilen bir ödül töreninde Yılın En İyi Sinema Yıldızı seçildi.Ödülünü “İstanbul İçin Son Çağrı” filmiyle alan Beren Saat, kıyafet seçimiyle de dikkat çekti. Deri şortu ve çizmeleriyle klasik bir bluzu kombinleyen Saat'in bu tarzı sosyal medyayı ikiye böldü.Bazı kullanıcılar, beğense de bazıları ise Saat’i özentisiz ve rüküş buldu.