Afra Saraçoğlu reklam yüzü oldu

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Afra Afra Saraçoğlu, dün akşam reklam yüzü olduğu markanın gecesinde boy gösterdi.Pembe renkli göbeğine kadar inen derin göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vuran Afra Saraçoğlu, güzelliğiyle gözleri adeta şaşı etti. Saraçoğlu'nun tarzını çok abartı bulanların yanı sıra çok beğenen de oldu.Saraçoğlu'nun sosyal medyayı ikiye bölen elbisesinin fiyatı ise dudak herkesi şaşırttı. Ünlü bir markaya ait bu elbise için Saraçoğlu’nun tam tamına 74 bin TL ödediği öğrenildi.Saraçoğlu burada gazetecilerle yaptığı söyleşide, dizideki "Seyran" karakterinin kendisine öfkesini kontrol etmeyi öğrettiğini ifade etti.