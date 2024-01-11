Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Kiefer Sutherland'in başrolünde yer aldığı "Designated Survivor"daki başkan yardımcısı seçilen 'Aaron Shore' rolüyle tanınan Adan Canto, 42 yaşında hayata veda etti. Adan Canto, bir süredir apandisit kanseriyle mücadele ediyordu.Canto son olarak 'The Cleaning Lady' adlı dizide ilk iki sezonun baş karakterini canlandırdı.