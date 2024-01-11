Metin Akpınar'ın kızından manidar paylaşım!

Usta oyuncu Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararı ile 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu. Nebioğlu, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Metin Akpınar'ın 36 yıl önce yaşadığı evlilik dışı ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı. Duygu Nebioğlu, DNA testi ve mahkeme kararıyla 82 yaşındaki sanatçının öz kızı olduğunu resmiyete kavuşturmuştu.Tek yumurta ikizleri, anneleri tarafından henüz iki aylıkken Antalya’daki bir köyde bakıcı kadına bırakılmış, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda devlet korumasına alındıktan sonra Nebioğlu Ailesi tarafından evlatlık alınmıştı.MANİDAR PAYLAŞIMSık sık Akpınar'ı hedef alan manidar paylaşımlarda bulunan Duygu Nebioğlu, 12.7 bin takipçisi bulunan Instagram hesabının hikayeler bölümünden yayınladığı bir kare ve mesaj ile bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi."YAKIŞIKLI BABAM"Kendisini ve kardeşini evlatlık alan Özdener Nebioğlu'nun fotoğrafını yayınlayan genç kadın, şu notu yazdı:İkizlerin seni çok seviyor babam, sen bizim kahramanımızsın. Gerçek olan sensin babam. Adadığın hayatının karşılığı, kainatta ışık halinde. Yakışıklı babam.