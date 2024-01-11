İbrahim Çelikkol pilatese başladı

Bir internet platformunda yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinin gecesinde Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol'un kameraların önünde verdiği görüntü çok konuşulmuştu.Çelikkol'un Akalay'ı omzundan öpmesi, magazin gündeminde çokça konuşulmuştu.Ünlü oyuncu Çelikkol, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.Instagram hesabında 2.5 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu, pilates yaptığı anları paylaştı. Paylaşım kısa sürede gündem oldu.