Hande Erçel'den duygu dolu paylaşım!

Hande Erçel, 10 Ocak 2019 tarihinde kanserle mücadele eden annesi Aylin Erçel'i kaybetmişti. Tarifsiz bir acı yaşayan oyuncu, 31.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından anne özlemini dile getirdi.Aylin Erçel'in bir fotoğrafını yayınlayan ve İngilizce "Annem iyi" yazısıyla poz veren Hande Erçel, sosyal medyada gündem olan paylaşıma duygusal bir not düştü."HER AN AKLIMDA, HER AN KALBİMDESİN"Annem,Her an aklımda, her an kalbimdesin,O güzel gözlerinin ışıltısına tutunup yaşıyorum bu hayatı.Bize öğrettiğin her şeyi,bize ve dünyaya verdiğin sevgiyi katlayıp büyütmeye çalışıyorum,gülüyorum senin gibi bol kahkahalar atıyorum.Senin kızın olmayı çok seviyorum,pudra kokulum.Yüzdüğün denizler sonsuz olsun."HEP DİZİNİN DİBİNDEYİM"Ocak 2023'te annesiyle denize girerken çekilen bir fotoğrafını yayınlayan Hande Erçel, "Sonsuz denizlerde doyasıya yüzdüğün bir yerde olduğunu biliyorum. Ve hep dizinin dibinde olduğumu. Seni çok özledim anneciğim" mesajını yazmıştı.