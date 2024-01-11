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Hande Erçel'den anne özlemi

Oyuncu Hande Erçel, 2019 yılında vefat eden annesi Aylin Erçel'e özlemini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

Ekleme: 11.01.2024 - 09:08 Güncelleme: 11.01.2024 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenilerek 2019 yılında hayatını kaybetmişti.

Erçel, sosyal medya hesabından kaybettiği annesi Aylin Erçel hakkında duygusal bir mesaj yayınladı.

"Her an aklımda, her an kalbimdesin"

Erçel, paylaşımına "Annem, her an aklımda, her an kalbimdesin.

Hande Erçel'den anne özlemi

"Senin gibi bol kahkahalar atıyorum"

O güzel gözlerinin ışıltısına tutunup yaşıyorum bu hayatı. Bize öğrettiğin her şeyi, bize ve dünyaya verdiğin sevgiyi katlayıp büyütmeye çalışıyorum, gülüyorum senin gibi bol kahkahalar atıyorum.

Hande Erçel'den anne özlemi

Senin kızın olmayı çok seviyorum, pudra kokulum. Yüzdüğün denizler sonsuz olsun..." notunu düştü


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