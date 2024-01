Hande Erçel'den anne özlemi

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, uzun süre mücadele ettiği hastalığa yenilerek 2019 yılında hayatını kaybetmişti.Erçel, sosyal medya hesabından kaybettiği annesi Aylin Erçel hakkında duygusal bir mesaj yayınladı.Erçel, paylaşımına "Annem, her an aklımda, her an kalbimdesin.O güzel gözlerinin ışıltısına tutunup yaşıyorum bu hayatı. Bize öğrettiğin her şeyi, bize ve dünyaya verdiğin sevgiyi katlayıp büyütmeye çalışıyorum, gülüyorum senin gibi bol kahkahalar atıyorum.Senin kızın olmayı çok seviyorum, pudra kokulum. Yüzdüğün denizler sonsuz olsun..." notunu düştü