Hakan Aysev'den doğum günü paylaşımı!
Dünyaca ünlü İtalyan tenor Luciano Pavarotti'ye benzediği için 'Türk Pavarotti' olarak tanınan Hakan Aysev, sosyal medyada doğum gününe özel bir paylaşım yaptı. Ünlü opera sanatçısının fotoğrafı büyük ilgi gördü.
Hakan Aysev, yeni yaşını Instagram hesabından kutladı. Annesi Güner Aysev'in kucağında doğduğu güne ait fotoğrafı paylaşan sanatçı, "10 Ocak 1968 doğdum ben. Güner'imle ilk fotoğrafım" mesajını yazdı.
Ünlü isimler, çok sayıda beğeni alan fotoğrafa kayıtsız kalmadı. Hakan Aysev'in dostları, ünlü sanatçının yeni yaşını kutladı.
Ünlü isimler, çok sayıda beğeni alan fotoğrafa kayıtsız kalmadı. Hakan Aysev'in dostları, ünlü sanatçının yeni yaşını kutladı.