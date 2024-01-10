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Zeynep Çamcı'nın Türkan Şoray anısı!

Son olarak 'Arap Kadri ve Tarzan' filminde kamera karşısına geçen Zeynep Çamcı, oyuncu olmadan önce kamera arkasında çalıştığını açıklarken, o dönemde Yeşilçam efsanesi Türkan Şoray'la olan hikayesini paylaştı.

Ekleme: 10.01.2024 - 02:18 Güncelleme: 10.01.2024 - 02:30 / Editör: Ozge Selin
Katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Zeynep Çamcı, 'Bunu hiç söylememiştim, belki çok saçma gelebilir ama kendime mail atmıştım 'Ben Altın Portakal'ı alacağım' diye. O mail hâlâ duruyor' ifadelerini kullandı.

'KENDİME MAİLER ATMIŞIM'

Hep derler ya 'yazın' diye, bunu yazmıştım. Boş boş otururken evde bunu fark ettim, eski maillerime baktım, kendime mailler atmışım ve bu olmuş. Kendi kendime 'Niye bıraktın bunu?' dedim. Bir ay önce yine 2-3 tane mail attım. Çocuksu belki ama isteyip yazmayı seviyorum.

Katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Zeynep Çamcı, 'Bunu hiç söylememiştim, belki çok saçma gelebilir ama kendime mail atmıştım 'Ben Altın Portakal'ı alacağım' diye. O mail hâlâ duruyor' ifadelerini kullandı.

Zeynep Çamcı'nın Türkan Şoray anısı!

'KENDİME MAİLER ATMIŞIM'

Hep derler ya 'yazın' diye, bunu yazmıştım. Boş boş otururken evde bunu fark ettim, eski maillerime baktım, kendime mailler atmışım ve bu olmuş. Kendi kendime 'Niye bıraktın bunu?' dedim. Bir ay önce yine 2-3 tane mail attım. Çocuksu belki ama isteyip yazmayı seviyorum.

Zeynep Çamcı'nın Türkan Şoray anısı!

'KAPIDAN ARKASINI DÖNDÜ, YANIMA GELDİ'

Kamera arkasında çalıştığı dönemde Türkan Şoray'la anısını anlatan Zeynep Çamcı, 'Kamera arkasında çalışırken Türkan Şoray'la karşılaştım. Aslında karşılaşmadım! Kabloları topluyordum, 'Ne olur dön bana, ne olur dön bana bak' dedim içimden ve kapıdan arkasını döndü. Yanında da biri vardı, yanındakine 'Bir dakika' dedi. Yanıma geldi, yüzümü tuttu. Dedim ki 'el verdi'. O kapıdan geri dönüp geldiyse, 'Bu işi yapacağım' dedim. Kendi kendime motivasyon vermişim' şeklinde konuştu.

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