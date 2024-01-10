Zeynep Çamcı'nın Türkan Şoray anısı!

Katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Zeynep Çamcı, 'Bunu hiç söylememiştim, belki çok saçma gelebilir ama kendime mail atmıştım 'Ben Altın Portakal'ı alacağım' diye. O mail hâlâ duruyor' ifadelerini kullandı.'KENDİME MAİLER ATMIŞIM'Hep derler ya 'yazın' diye, bunu yazmıştım. Boş boş otururken evde bunu fark ettim, eski maillerime baktım, kendime mailler atmışım ve bu olmuş. Kendi kendime 'Niye bıraktın bunu?' dedim. Bir ay önce yine 2-3 tane mail attım. Çocuksu belki ama isteyip yazmayı seviyorum.Katıldığı programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Zeynep Çamcı, 'Bunu hiç söylememiştim, belki çok saçma gelebilir ama kendime mail atmıştım 'Ben Altın Portakal'ı alacağım' diye. O mail hâlâ duruyor' ifadelerini kullandı.'KENDİME MAİLER ATMIŞIM'Hep derler ya 'yazın' diye, bunu yazmıştım. Boş boş otururken evde bunu fark ettim, eski maillerime baktım, kendime mailler atmışım ve bu olmuş. Kendi kendime 'Niye bıraktın bunu?' dedim. Bir ay önce yine 2-3 tane mail attım. Çocuksu belki ama isteyip yazmayı seviyorum.'KAPIDAN ARKASINI DÖNDÜ, YANIMA GELDİ'Kamera arkasında çalıştığı dönemde Türkan Şoray'la anısını anlatan Zeynep Çamcı, 'Kamera arkasında çalışırken Türkan Şoray'la karşılaştım. Aslında karşılaşmadım! Kabloları topluyordum, 'Ne olur dön bana, ne olur dön bana bak' dedim içimden ve kapıdan arkasını döndü. Yanında da biri vardı, yanındakine 'Bir dakika' dedi. Yanıma geldi, yüzümü tuttu. Dedim ki 'el verdi'. O kapıdan geri dönüp geldiyse, 'Bu işi yapacağım' dedim. Kendi kendime motivasyon vermişim' şeklinde konuştu.