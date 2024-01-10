  • USD: 29,88 - 29,94
  • EURO: 32,70 - 32,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ünlü şair hayatını kaybetti!

Şair ve yazar Süreyya Berfe, 80 yaşında hayatını kaybetti. Berfe, Meydan Larousse, Cumhuriyet Ansiklopedisi, Yirminci Yüzyıl Tarihi gibi ansiklopedik yayınların hazırlanmasına katkı­da bulunmuştu.

Ekleme: 10.01.2024 - 02:11 Güncelleme: 10.01.2024 - 02:12 / Editör: Ozge Selin
Şair ve yazar Süreyya Berfe, 80 yaşında hayatını kaybetti. Berfe’nin uzun süredir organ yetmezliğiyle mücadele ettiği belirtildi. İzmir'de bir bakım evinde yaşadığı bilinen ve asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan edebiyatçı, yarın ikindi vaktinde Urla Zeytinalanı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedilecek.

Berfe, Meydan Larousse, Cumhuriyet Ansiklopedisi, Yirminci Yüzyıl Tarihi gibi ansiklopedik yayınların hazırlanmasına katkı­da bulunmuştu.

Ünlü şair hayatını kaybetti!

SÜREYYA BERFE KİMDİR?

Asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan şair ve yazar Süreyya Berfe, 1965’e kadar Süreyya Kanıpak imza­sıyla da yazdı.

Süreyya Berfe, 1960 yılında Çanakkale Lisesi’ni bitirdikten sonra iki yıl Hukuk Fakültesi’nde, dört yıl İÜEF Felsefe Bölümü’nde okudu. Askerliğini yedek subay öğretmen olarak yaptı. Dönüşünde Arkın Yayınevi’nde çalıştı ve Meydan Larousse, Cumhuriyet Ansiklo­pedisi, Yirminci Yüzyıl Tarihi gibi ansiklopedik yayınların hazırlanmasına katkı­da bulundu. Ali Özgentürk ile Asyalı dergisini çıkardı (2 sayı, 1972). 1976’da Can Yayınevi’nde çalıştı. Daha sonra reklam şirketlerinde metin yazarlığı yaptı. İlk şiiri 1962’de Yön dergisinde çıktı.

Şiirlerini Süreyya Kanıpak imzasıyla 1965’e kadar Düzlem, Zeren, Yelken, Şiir Sanatı, Türk Dili, Somut gibi dergilerde, daha sonraki şiir ve yazılarını Papirüs, Yeni Dergi, Yazı, Forum, Oluşum, Soyut, Somut, Ant, Yeni Edebiyat, Yeni a, Birikim, Milliyet Sanat, Defter, Kitap-lık, Gösteri dergileriyle Yeni Gazete ve Ulus gazetelerinde yayımladı. Süreyya Berfe’nin şiirleri 18 dile çevrildi.

Yapıtları: Şiir: Gün Ola (Fikir Kulüpleri Federasyonu, 1969); Savrulan (Yücel, 1971); Hayat ile Şiir (Hür, 1980); Ufkun Dışında (de, 1985); Şiir Çalışmaları (Can, 1992); Ruhumun (YKY, 1998); Kalfa (1965-1998) (YKY, 1999); Seçme Şiirler (Adam, 2001); Nâbiga (Adam, 2001); Seni Seviyorum (Adam, 2002); Foklar Söyledi Ben Yazdım (YKY, 2005); Çıkrık (YKY, 2008), Seferis ile Üvez (Metis, 2010). Çocuk Kitabı: İlkokullar İçin Matematik (Milliyet, 1976); Çocukça (şiirler, Can, 1982; Tudem, 2005); Eksik Alfabe (Adam, 2003; Tudem, 2005).

Ödülleri: “Kasaba” şiiriyle 1966 Türkiye Milli Talebe Federasyonu Kültür Yarışması Ödülü (birincilik), Şiir Çalışmaları ile 1992 Cemal Süreya Şiir Ödülü, Nâbiga ile 2002 Behçet Necatigil Şiir Ödülü, Seni Seviyorum ile 2002 Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü, Çıkrık kitabıyla 2009 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü, Seferis ile Üvez ile 2011 Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü.

CHP'li Belediye'de bir işbilmezlik daha! Sağlam evi de yıktılar
Murat Kurum: İstanbul'un trafik yükünü azaltacak adımlar atacağız
İzmir'de bir kriz daha! TİS görüşmeleri başladı, büyükşehir masayı terk etti
Gazze'de can kaybı 23 bin 210'a yükseldi
İYİ Parti'de 6 istifa! 'Seçimden sonra tabela partisi oluruz'
Fransa'da yeni dönem: Başbakan Gabriel Attal oldu!
KAAN'ın ilk uçuşu için tarih verildi: Yeni yüzyıl heyecanlı olacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız
14 ilde sürpriz petrol hamlesi: Beklenen onaylar çıktı aramalara başlanacak
Ataşehir'de İETT kazası: Direği devirdi, 4 araca vurdu
CHP’li İBB’nin otobüsleri gibi uygulamaları da çalışmıyor! Vatandaşlar duraklarda ağaç oluyor…
İsrail’den suikast itirafı! Gazze katliamında yeni düzeni açıkladılar: Darbeler peş peşe geldi
CHP’de olağanüstü hal! Özgür Özel’e parti içinde tepkiler büyüyor: Kurultay yapılsın!
Almanya'da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının kullanılması yasaklandı
RTÜK cezası onaylandı! Kızıl Goncalar dizisi ekranda olmayacak
Fatih Camii'nde imam bıçaklandı! Saldırının detayları ortaya çıktı
Batı Sabancı suikastının faili Fehriye Erdal'a 28 yıldır kucak açıyor! Sözde en çok aranan 14 kişiden biri
20 ilde nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 75 şüpheli yakalandı
AK Parti'den heyecan yaratan Türkiye Yüzyılı belediyeciliği! Yılların birikimi ve gelecek vizyonu harmanlandı
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı

Araç sahipleri dikkat! Plakalarda yeni dönem resmen başladı

Cezaevinden çıktı! Dilan Polat hakkında flaş gelişme: Meğer 28 Aralık'tan beri...

Cezaevinden çıktı! Dilan Polat hakkında flaş gelişme: Meğer 28 Aralık'tan beri...

Balıkçılar dikkat! O şartı sağlayan %25 daha fazla ödeme alacak

Balıkçılar dikkat! O şartı sağlayan %25 daha fazla ödeme alacak

Hayvandan insan geçiyor: Nijerya'da geçen yıl Lassa ateşinden 219 kişi hayatını kaybetti

Hayvandan insan geçiyor: Nijerya'da geçen yıl Lassa ateşinden 219 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korku dolu anlar: Tuğlalar düşünce deprem oldu sandılar

İstanbul'da korku dolu anlar: Tuğlalar düşünce deprem oldu sandılar