Ünlü şair hayatını kaybetti!

Şair ve yazar Süreyya Berfe, 80 yaşında hayatını kaybetti. Berfe’nin uzun süredir organ yetmezliğiyle mücadele ettiği belirtildi. İzmir'de bir bakım evinde yaşadığı bilinen ve asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan edebiyatçı, yarın ikindi vaktinde Urla Zeytinalanı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinalanı Mezarlığı'na defnedilecek.Berfe, Meydan Larousse, Cumhuriyet Ansiklopedisi, Yirminci Yüzyıl Tarihi gibi ansiklopedik yayınların hazırlanmasına katkı­da bulunmuştu.SÜREYYA BERFE KİMDİR?Asıl adı Hikmet Süreyya Kanıpak olan şair ve yazar Süreyya Berfe, 1965’e kadar Süreyya Kanıpak imza­sıyla da yazdı.Süreyya Berfe, 1960 yılında Çanakkale Lisesi’ni bitirdikten sonra iki yıl Hukuk Fakültesi’nde, dört yıl İÜEF Felsefe Bölümü’nde okudu. Askerliğini yedek subay öğretmen olarak yaptı. Dönüşünde Arkın Yayınevi’nde çalıştı ve Meydan Larousse, Cumhuriyet Ansiklo­pedisi, Yirminci Yüzyıl Tarihi gibi ansiklopedik yayınların hazırlanmasına katkı­da bulundu. Ali Özgentürk ile Asyalı dergisini çıkardı (2 sayı, 1972). 1976’da Can Yayınevi’nde çalıştı. Daha sonra reklam şirketlerinde metin yazarlığı yaptı. İlk şiiri 1962’de Yön dergisinde çıktı.Şiirlerini Süreyya Kanıpak imzasıyla 1965’e kadar Düzlem, Zeren, Yelken, Şiir Sanatı, Türk Dili, Somut gibi dergilerde, daha sonraki şiir ve yazılarını Papirüs, Yeni Dergi, Yazı, Forum, Oluşum, Soyut, Somut, Ant, Yeni Edebiyat, Yeni a, Birikim, Milliyet Sanat, Defter, Kitap-lık, Gösteri dergileriyle Yeni Gazete ve Ulus gazetelerinde yayımladı. Süreyya Berfe’nin şiirleri 18 dile çevrildi.Yapıtları: Şiir: Gün Ola (Fikir Kulüpleri Federasyonu, 1969); Savrulan (Yücel, 1971); Hayat ile Şiir (Hür, 1980); Ufkun Dışında (de, 1985); Şiir Çalışmaları (Can, 1992); Ruhumun (YKY, 1998); Kalfa (1965-1998) (YKY, 1999); Seçme Şiirler (Adam, 2001); Nâbiga (Adam, 2001); Seni Seviyorum (Adam, 2002); Foklar Söyledi Ben Yazdım (YKY, 2005); Çıkrık (YKY, 2008), Seferis ile Üvez (Metis, 2010). Çocuk Kitabı: İlkokullar İçin Matematik (Milliyet, 1976); Çocukça (şiirler, Can, 1982; Tudem, 2005); Eksik Alfabe (Adam, 2003; Tudem, 2005).Ödülleri: “Kasaba” şiiriyle 1966 Türkiye Milli Talebe Federasyonu Kültür Yarışması Ödülü (birincilik), Şiir Çalışmaları ile 1992 Cemal Süreya Şiir Ödülü, Nâbiga ile 2002 Behçet Necatigil Şiir Ödülü, Seni Seviyorum ile 2002 Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü, Çıkrık kitabıyla 2009 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü, Seferis ile Üvez ile 2011 Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü.