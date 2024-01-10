Eski hali gündem oldu!

Yalı Çapkını dizisi hem konusuyla hem de oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor.Fenomen dizisde Abidin rolüne hayat veren Ersin Arıcı'nın 2013 yılında Fox TV'de yayınlanan 'İmkansız Karaoke Yılbaşı Özel' programının yarışmacılarından olduğu ortaya çıktı.Araba kazanmak için yarışan Arıcı görüntüleri hayranlarını şaşırttı."Urfalıyam Ezelden" parçasını okumaya başlayan Arıcı'nın ağda yapılırken şarkıyı söylemeye devam etmesi gerekti.Bacaklarına, kollarına ve göğsüne ağda yapılırken parçayı söylemeye devam eden Arıcı, zor anlar yaşadı. Ünlü oyuncunun eski halleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.