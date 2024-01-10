Eşine yaptığı sürpriz ortaya çıktı!

Yasemin Şefkatli geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda eşi İdo Tatlıses'in bir sürprizi olduğunu ancak kendisinin de bilmediğini söylemişti. Caner Erkin'in ardından İdo Tatlıses de eşi Yasemin Şefkatli'yi koluna kazıttı. Şefkatli, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses eşi Yasemin Şefkatli ile ikiz bebeklerini kucağına almak için geri sayıma başladı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasemin Şefkatli, karnı burnunda pozlarını sık sık yayınlıyor.İdo Tatlıses şimdi de son yaptırdığı dövme ile gündeme geldi. Futbolcu Caner Erkin, 2018'de evlendiği güzel oyuncu Şükran Ovalı'nın fotoğrafını koluna dövme yaptırmıştı. Caner Erkin'den sonra Tatlıses de eşi Şefkatli'yi koluna kazıttı.Yasemin Şefkatli ilham alınan pozunu da paylaşarak "Bu fotoğrafı ben bile unutmuşum" yazdı.