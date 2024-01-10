Elbisesinin fiyatını duyanlar inanamadı

Bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Hakan Sabancı ile Bali'ye giden ve Türkiye'ye dönen ünlü oyuncu Hande Erçel, tatil karelerini yayınlamaya doyamadı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hande Erçel'in elbisesinin fiyatı ise dudak uçuklattı.

Son olarak Burak Deniz ile Bambaşka Biri adlı dizide rol alan Hande Erçel özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Hakan Sabancı ile Bali tatiline çıkan Hande Erçel, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye döndü. Ünlü oyuncu Erçel, Bali'de çekilen pozlarını peş peşe yayınladı.Bali tatilinden kareleri 380 binden fazla beğeni alan Erçel'in pozları yorum yağmuruna tutuldu.Ünlü ismin mavi renkteki mini elbisesinin fiyatı da ortaya çıktı. Hande Erçel, göğüs dekolteli mini elbisesi için 7 bin TL ödedi.