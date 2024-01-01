Sevgilisini yılbaşı gecesine hazırladı!

Oyuncu Şükrü Özyıldız geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açtı.Gönlünü, fenomen Sibil Çetinkaya'ya kaptıran Özyıldız ilişkisini gözlerden uzakta yaşıyor.Çiçeği burnunda çift, sık sık şehir dışı ve yurt dışı tatillerine çıkıyor.Birbirlerine oldukça yakıştırılan genç çift, birlikte oldukları anlardan sıkça paylaşım yapıyor.Son olarak Çetinkaya, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.Özel bir geceye hazırlanan ve derin sırt dekolteli bir elbise tercih eden Sibil Çetinkaya, sevgilisi Şükrü Özyıldız'ın kendisini hazırladığı anları paylaştı.Özyıldız'ın Çetinkaya'nın sırtına makyaj yaptığı görüldü.O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.